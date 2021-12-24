О компании Luxor

Магазин Luxor специализируется на украшениях с магнитами. У нас можно купить магнитные браслеты, стельки и ожерелье. Идея создания — это сочетание магнитной терапии и красивых аксессуаров как полезной продукции. Наши товары носят ежедневно, дарят на подарок для друзей и близким. Мы работаем для вас, стараясь предложить самую качественную продукцию. Международная компания “Luxor” сотрудничает с клиниками и медицинскими центрами, врачи рекомендуют своим пациентам наш товар как дополнение к основному лечению. Магнитные украшения на сайте интернет-магазина сертифицированы.

Польза магнитных браслетов и магнитной терапии

Магнитные браслеты и другие украшения обладают широким спектром полезных свойств, способствуют улучшению циркуляции крови и стабилизации артериального давления. В мире более 120 миллионов человек пользуются магнитотерапией, которая признана безопасным способом лечения. Врачи подтверждают работу магнитов в периоды восстановления после операций, для профилактики заболеваний. Взяв во внимание утверждение ученных о том, что поле Земли становится все меньше, украшения с магнитами помогут восполнить недостаток магнитного поля человека.

Оплата и доставка товаров

Оплата товара производится онлайн на сайте или наличными, возможна оплата при получении. Доставка осуществляется курьером по Москве, экспресс в регионы или самовывозом. При заказе на сумму от 5000 руб. доставка бесплатная.

Наши товары — гарантия ярких эмоций!

Компания Luxor имеет сертификаты качества и дает гарантию обмен/возврат в течении 14 дней с момента получения. Уже с первой покупкой клиент получает яркие эмоции от красивых и полезных украшений. Регулярно проходят акции и скидки на весь ассортимент.

Всегда готовы ответить на все интересующие вопросы, принять заказ и обсудить детали покупки. Адрес компании указан на нашем сайте. Мы ответственно относимся к каждому заказу и старается максимально быстро и качественно удовлетворить потребности наших покупателей. Мы оперативно реагируем на все заявки, поэтому купить магнитный браслет у нас просто.