Магнитные браслеты

мужские магнитные браслеты

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Магнитная терапия способствует:

– Укреплению иммунитета;
– Улучшению циркуляции крови;
– Стабилизации давления;
– Снижению суставных болей;
– Похудению и улучшению пищеварительных процессов.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Улучшению циркуляции крови

Стабилизации артериального давления

Укреплению иммунитета

Снижению суставных и мышечных болей

Магнитная терапия способствует:

Магнитная терапия

Улучшению роста и здоровья клеток

Улучшению движения кислорода в кровотоке

Сопротивляемости респираторным заболеваниям

Похудению и улучшению пищеварительных процессов

ТЕСТИРОВАНИЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Натуральный состав

Спекулярит Fe2O3

Магнитный гематит

Магнитный гематит

Элемент Ge 32

Германий в браслетах

Германиум

Кристаллы SiO32—45

Турмалин

Турмалиновые ДИЛ

Ионы кислорода SO42

АнИОН

АнИОН

Магнетит Fe3O4

Неодимовые магниты

Неодимовые магниты

СЕРТИФИКАТЫ

Мнение ученых

Мнение ученых

Эдуард Помыткин

Доктор психологических наук, профессор. Опыт научной работы более 30 лет. Автор более 200 психологических публикаций в зарубежных и отечественных изданиях.

“Магнитное поле земли ослабевает, чтобы компенсировать его недостаток – люди приобретают магнитные украшения, браслеты, подвески и тд. Субатомарные частицы подчиняются вниманию, оно влияет на действие и работу внутренних органов человека.”

“Магнитное поле земли ослабевает, чтобы компенсировать его недостаток – люди приобретают магнитные украшения, браслеты, подвески и тд. Субатомарные частицы подчиняются вниманию, оно влияет на действие и работу внутренних органов человека.”

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О компании Luxor

Магазин Luxor специализируется на украшениях с магнитами. У нас можно купить магнитные браслеты, стельки и ожерелье. Идея создания — это сочетание магнитной терапии и красивых аксессуаров как полезной продукции. Наши товары носят ежедневно, дарят на подарок для друзей и близким. Мы работаем для вас, стараясь предложить самую качественную продукцию. Международная компания “Luxor” сотрудничает с клиниками и медицинскими центрами, врачи рекомендуют своим пациентам наш товар как дополнение к основному лечению. Магнитные украшения на сайте интернет-магазина сертифицированы.

Польза магнитных браслетов и магнитной терапии

Магнитные браслеты и другие украшения обладают широким спектром полезных свойств, способствуют улучшению циркуляции крови и стабилизации артериального давления. В мире более 120 миллионов человек пользуются магнитотерапией, которая признана безопасным способом лечения. Врачи подтверждают работу магнитов в периоды восстановления после операций, для профилактики заболеваний. Взяв во внимание утверждение ученных о том, что поле Земли становится все меньше, украшения с магнитами помогут восполнить недостаток магнитного поля человека.

Оплата и доставка товаров

Оплата товара производится онлайн на сайте или наличными, возможна оплата при получении. Доставка осуществляется курьером по Москве, экспресс в регионы или самовывозом. При заказе на сумму от 5000 руб. доставка бесплатная.

Наши товары — гарантия ярких эмоций!

Компания Luxor имеет сертификаты качества и дает гарантию обмен/возврат в течении 14 дней с момента получения. Уже с первой покупкой клиент получает яркие эмоции от красивых и полезных украшений. Регулярно проходят акции и скидки на весь ассортимент.

Всегда готовы ответить на все интересующие вопросы, принять заказ и обсудить детали покупки. Адрес компании указан на нашем сайте. Мы ответственно относимся к каждому заказу и старается максимально быстро и качественно удовлетворить потребности наших покупателей. Мы оперативно реагируем на все заявки, поэтому купить магнитный браслет у нас просто.